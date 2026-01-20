Tragico incidente nel Barese: muoiono una 14enne e un 18enne

Scontro tra tre auto e un bus, due vittime e un 19enne in rianimazione

Due ragazzi di Acquaviva delle Fonti, un 18enne e una 14enne, hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, lungo la provinciale tra Acquaviva e Adelfia. Coinvolti un’auto, un pullman della Sita e altre due vetture. Un terzo giovane di 19 anni è ricoverato in rianimazione al Miulli in condizioni critiche. Illesi autista e passeggeri del bus. La strada è rimasta chiusa per ore per i rilievi. Profondo cordoglio in città: annunciato il lutto cittadino.