Tragico incidente nel Vicentino: muore un 19enne, altri tre giovani feriti

Auto contro un muro: due coetanei e una 17enne ricoverati in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 22.30 di sabato ad Arcugnano, nel Vicentino. Un’auto con a bordo quattro giovani è finita fuori strada e si è schiantata contro un muro.

Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 19 anni, che viaggiava come passeggero. Gli altri tre occupanti – due coetanei della vittima e una ragazza di 17 anni – sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Bortolo.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità locali, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.