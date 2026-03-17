Trail del Rubicone verso il sold out: debutta la corsa a ostacoli del decennale

Sono già più di 600 gli iscritti al 29 marzo

Si avvicina a grandi passi il giorno del Trail del Rubicone. L’edizione del prossimo 29 marzo sarà davvero speciale perché la gara romagnola festeggerà il suo decennale. Sembra ieri quando la prova venne messa in cantiere, nel frattempo è diventata un riferimento sicuro per tutti gli appassionati della corsa offroad.

Per festeggiare al meglio la scadenza, gli organizzatori hanno deciso di offrire un’alternativa abbracciando una specialità nuova, la corsa a ostacoli recentemente inserita fra quelle che vanno a comporre una disciplina olimpica come il pentathlon moderno. Ecco quindi che, al fianco delle quattro distanze canoniche per il Trail del Rubicone se ne aggiunge una quinta, la Prova del Lupo di 14 km per 500 metri di dislivello che partirà in coda a tutte le altre, alle ore 9:30.

Ma quali sono le distanze delle gare del Trail del Rubicone? C’è davvero di che scegliere accontentando tutti i gusti: il principale è di 44 km per ben 2.300 metri di dislivello, il percorso Ultra che è uno dei più ambiti dai campioni della specialità e prenderà il via alle ore 8:00. Poi ci sono il Long di 26 km per 1.200 metri e lo Short di 14 km per 500 metri che scatteranno alle ore 9:00, al pari del tracciato non competitivo di 11 km per 300 metri aperto a tutti.

Epicentro di tutte le prove sarà Piazza Giacomo Matteotti a Sogliano al Rubicone (FC), sede di partenza e arrivo delle varie prove, di cui le due più lunghe daranno punti ITRA e crediti validi per la partecipazione all’Ultra Trail du Mont Blanc. Il costo d’iscrizione, fino al 22 marzo è di 50 euro per l’Ultra, 30 per Long, 20 per lo Short, 12 per la camminata e 60 per la prova OCR, organizzata in collaborazione con i Lupi di Sparta. Tutte le distanze avranno una coda per aderire il giorno di gara, ma a prezzo maggiorato e solo se ci saranno ancora posti disponibili, cosa assolutamente non garantita. E’ previsto infatti un tetto massimo di 800 iscritti, di cui 100 per l’Ultra e i limiti sono molto vicini visto che a due settimane dall’evento era stato sfondato il tetto delle 600 presenze. Verranno premiati i primi 6 assoluti uomini e donne delle varie distanze, tutte disegnate su sentieri escursionistici e carrarecce con scorci in gradi di lasciare di stucco per la loro bellezza, come ben sa chi ha già partecipato….

Per informazioni: Asd Rubicone for Sport, https://www.rubiconeforsport.it/trail-del-rubicone/