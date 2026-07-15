Tramonto DiVino torna a Riccione: vini, sapori e musica nel giardino di Villa Mussolini

Sabato 18 luglio una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna con 80 cantine, oltre 400 etichette, piadina gourmet e prodotti Dop e Igp

Sabato 18 luglio, dalle 19.30 alle 23.30, Tramonto DiVino arriva in Riviera nell’elegante giardino di Villa Mussolini a Riccione. Una serata all’aperto, nel cuore dell’estate, pensata per turisti, winelover e curiosi del gusto, realizzata in collaborazione con il Comune di Riccione e aperta al grande pubblico della Riviera anche grazie alla convenzione con Federalberghi Riccione. Nel giardino della Villa prenderanno posto i banchi d’assaggio dei vini, allestiti con stile e presidiati da un piccolo esercito di sommelier AIS, pronti a guidare il pubblico tra calici, territori, storie di cantine e abbinamenti.

In degustazione circa 80 cantine emiliano-romagnole, con oltre 400 referenze in libero assaggio, organizzate per aree territoriali e raccontate anche attraverso i QR Code collegati a “Vini E.R.”, l’App gratuita dell’evento. In degustazione si potrà spaziare tra Albana e Sangiovese di Romagna, Rebole riminesi e Pignoletto dei Colli Bolognesi, Lambruschi di Modena e Reggio, ferraresi Vini delle Sabbie, i piacentini Gutturnio e Ortrugo le Malvasie condivise con i Colli di Parma fino ai vini dei colli di San Marino.

Tra i percorsi più attesi, il banco speciale dedicato ai best 100 e ai 12 Ambasciatori, i migliori vini dell’Emilia-Romagna selezionati dalla Guida AIS Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2026/2027, edita da Primapagina. Accanto ai vini best, spazio anche agli Spumanti Metodo Classico dell’Emilia-Romagna, in un banco dedicato alle migliori espressioni delle bollicine, selezionate dal premio regionale ‘Giuliano Zuppiroli’.





Protagonisti e abbinamenti top. Regina della serata sarà la Piadina Romagnola Igp, interpretata in chiave gourmet dal maestro dello street food italiano Daniele Reponi, che proporrà un intero menù dedicato al prodotto simbolo della Romagna, sbizzarrendosi tra show cooking, preparazioni tradizionali, creatività e racconto.

Ospite d’onore di tappa le bollicine romagnole di Novebolle, il marchio collettivo nato per promuovere la Doc Romagna Spumante a cura del Consorzio Vini di Romagna. Un’occasione ideale per scoprire una bollicina identitaria, pensata per raccontare il territorio con stile, immediatezza e grande piacevolezza estiva. Debutto importante alla tappa riccionese di Tramonto DiVino Riccione anche per il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, proposto in purezza e in abbinamenti estivi capaci di unire tradizione e creatività contemporanea.

A completare l’offerta gastronomica una selezione di finger food certificati con l’eccellenza del Culatello di Zibello, del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano servito in doppia stagionatura, tutti rigorosamente Dop. Ma anche i formaggi della Centrale del Latte di Cesena con la Dop dello Squacquerone di Romagna insieme ad altre proposte a km 0. E per rinfrescare la serata ecco gli assaggi di Cocomero ‘Buccia Nera’ proposti dal Consorzio Dolce Passione. Gli assaggi food e la cucina saranno interpretati da docenti e allievi dell’Istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli coordinati dal maitre e sommelier Stefano Buda e con l’appoggio della chef Silvia Mariani dell’Alberghiero ‘Scappi’ di Castel San Pietro Terme.

A completare l’atmosfera, storytelling premiazioni e musica dal vivo: sommelier, produttori, giornalisti, blogger e protagonisti del settore accompagneranno il pubblico in un racconto dinamico di vini, sapori e territori. Una serata da vivere con leggerezza e curiosità, tra grandi vini, bollicine, piadina gourmet, prodotti Dop e Igp e tutta l’energia dell’estate riccionese.



