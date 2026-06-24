Tramonto DiVino torna in Riviera: tre serate tra grandi vini e sapori d’Emilia-Romagna

Riccione, Cervia e Cesenatico ospitano il road show del gusto con oltre 400 etichette, prodotti Dop e showcooking d’autore

Torna in Riviera Tramonto DiVino, il road show dedicato alle eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna che tra luglio e agosto farà tappa a Riccione, Cervia e Cesenatico con tre appuntamenti all’insegna del vino, dei prodotti Dop e Igp e della cucina d’autore. Promossa da Enoteca Regionale Emilia-Romagna con il sostegno della Regione, Unioncamere e Apt Servizi, la manifestazione si conferma uno degli eventi di riferimento per il turismo del gusto, capace di valorizzare le produzioni regionali attraverso degustazioni guidate, incontri con produttori e abbinamenti gastronomici. Si parte il 18 luglio a Riccione, nel giardino di Villa Mussolini, dove i sommelier AIS accompagneranno il pubblico alla scoperta di oltre 400 vini provenienti da circa 80 cantine regionali. Regina della serata sarà la Piadina Romagnola Igp, interpretata in chiave creativa da Daniele Reponi, mentre protagoniste saranno anche le bollicine romagnole di Novebolle e numerose specialità Dop e Igp. Seconda tappa il 24 luglio a Cervia, tra la Torre San Michele e i Magazzini del Sale, con una serata speciale dedicata ai gin artigianali e ai vermouth. In programma degustazioni, cocktail originali e abbinamenti gastronomici con i prodotti certificati del territorio. Il tour approderà infine a Cesenatico il 7 agosto per la tradizionale serata sul mare. Tra i protagonisti la Patata di Bologna Dop, interpretata dallo chef Omar Casali, insieme a una selezione delle migliori eccellenze regionali e ai vini raccontati dai sommelier AIS. Tra le novità dell’edizione 2026 anche il “Label Award”, premio dedicato alle etichette più belle delle cantine emiliano-romagnole, che saranno votate direttamente dal pubblico durante le tappe della manifestazione. Tramonto DiVino si conferma così una vetrina d’eccellenza per il patrimonio agroalimentare regionale, capace di unire cultura del vino, prodotti di qualità e promozione turistica in alcune delle località più amate della Riviera.