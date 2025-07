Trans di 34 anni muore dopo una lite e un arresto cardiaco: aperta un’indagine

Soccorsa dal 118 in forte stato di agitazione, ha avuto un malore dopo la somministrazione di un calmante

Una trans di 34 anni, di origine peruviana, è morta dopo quattro giorni in ospedale in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento del 118 nella sua abitazione a Cesenatico, dove era scoppiato un violento litigio con una connazionale. Al loro arrivo, i soccorritori l’hanno trovata in forte stato di agitazione e le hanno somministrato un calmante; poco dopo è andata in arresto cardiaco.

Intubata e trasportata d’urgenza in ospedale, non si è mai più ripresa. È stata aperta un’indagine per chiarire le cause della morte: si ipotizzano l’assunzione di sostanze, eventuali traumi riportati durante la lite e le circostanze dell’intervento.

L’altra persona coinvolta si era recata al pronto soccorso, ma è andata via prima di essere visitata. Disposta l’autopsia.