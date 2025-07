Transizione energetica e sostenibilità ambientale al centro del convegno a Rimini e Ravenna

Focus su idrogeno verde, riciclo di batterie e tecnologie avanzate per il riutilizzo dei rifiuti

Rimini e Ravenna si preparano ad accogliere un convegno internazionale di due giorni, il 15 e 16 luglio, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti provenienti da Italia, Cina e Sudafrica. L'evento dal titolo "Waste-energy-water nexus: materials & processes è un convegno trilaterale che mira a diffondere attività di ricerca e a rafforzare le collaborazioni nell'ambito di due progetti bilaterali in corso, entrambi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" dell'Università di Bologna collabora con le Università Zhejiang e Huazhong in Cina, e le Università di Pretoria e Venda in Sudafrica. I progetti in questione sono GREENHYDCM, coordinato dal Prof. Daniele Fabbri, che si focalizza sulla co-produzione di idrogeno verde e materiali carboniosi tramite pirolisi di biomassa assistita da sali fusi in collaborazione con l'Università di Perugia (Prof. F.Fantozzi), e RELY, coordinato dalla Prof.ssa Francesca Soavi, dedicato alla trasformazione di materiali recuperati da batterie al litio esauste per sistemi di potenza.





Il convegno si svolgerà a Rimini il 15 luglio e a Marina di Ravenna il 16 luglio 2025, e attirerà non solo gli ospiti da Cina e Sudafrica, ma anche esperti nazionali, studenti e giovani ricercatori da diverse parti d'Italia, tutti accomunati dall'interesse per soluzioni innovative verso un futuro più sostenibile. La conferenza affronterà una serie di temi strategici legati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica, sviluppati dai docenti dei Campus di Rimini e Ravenna e dalle attività dei due tecnopoli. Al centro dell'attenzione ci saranno le soluzioni per il riutilizzo dei rifiuti in materiali avanzati, come carboni funzionali per lo stoccaggio dell'energia, insieme al recupero e alla valorizzazione di materie prime critiche. Un tema chiave sarà l'idrogeno verde, considerato una delle fonti energetiche più promettenti per il futuro. Ampio spazio verrà dedicato anche ai trattamenti delle acque e, infine, si parlerà dello sviluppo di componenti per lo stoccaggio e la conversione dell'energia a partire da rifiuti, della produzione sostenibile e della progettazione dei prodotti in un'ottica di riciclo. L'obiettivo finale dell’incontro è promuovere approcci integrati tra le varie discipline e favorire la collaborazione e la cooperazione internazionale per affrontare sfide che non possono prescindere da una visione globale per la loro soluzione.