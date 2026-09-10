Trarivi, due giornate tra memoria della Linea Gotica e futuro del territorio

Il 12 e 13 settembre al Museo della Linea Gotica Orientale cinema, incontri e confronto per costruire una rete ecomuseale in Valconca

Il 12 e 13 settembre il Museo della Linea Gotica Orientale – Chiesa della Pace di Trarivi ospita due appuntamenti del progetto Dentro la Linea della Memoria, nato nel 2023 per mettere in rete luoghi, memorie e comunità della Valconca. Sabato 12 settembre alle 20.30 sarà proiettato Lo sconosciuto di San Marino, film ambientato durante la Seconda guerra mondiale, preceduto da un approfondimento della professoressa Maria Elena D’Amelio dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Domenica 13, dalle 9.30, spazio invece all’incontro Verso un ecomuseo per il territorio, rivolto ad amministrazioni, enti, associazioni, musei e realtà culturali per condividere esperienze e progettualità. Il percorso coinvolge i Comuni di Tavoleto, Montefiore Conca, Mondaino e Montescudo-Monte Colombo.