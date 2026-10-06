Trascina una donna in un parco e tenta di violentarla

La vittima, una quarantenne di Cesenatico, ha chiesto aiuto urlando e piangendo. Il giovane è stato bloccato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga.

I Carabinieri sono arrivati quando il giovane era sulla donna in lacrime in un parco di Cervia. Un 28enne di origine senegalese è stato arrestato alle prime ore di domenica con l'accusa di avere trascinato una donna in un parco e avere cercato di violentarla. Ieri - come riportato dal Resto del Carlino - la gip Federica Lipovscek ha convalidato l'arresto per tentata violenza sessuale e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 28enne - disoccupato, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia - non ha parlato davanti al giudice. A lanciare l'allarme è stata una residente che ha sentito la donna - una ultraquarantenne di Cesenatico - urlare e piangere. Quando i militari della locale stazione sono giunti sul posto, hanno intimato al giovane di fermarsi e alzarsi: ma questi è scappato a piedi attraversando la vicina Adriatica incurante dei veicoli che stavano passando. A bloccarlo è stata poco dopo una pattuglia del Radiomobile. Ed è stato avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi. La vittima ha poi riferito che quel ragazzo, che lei non aveva mai visto prima, l'aveva agganciata mentre verso le 4.30 stava camminando verso il centro cervese e la aveva trascinata e poi bloccata a terra.