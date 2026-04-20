Trasporti, a Rimini cresce il traffico ma rallenta il sistema imprese

Dall’analisi della Camera di commercio della Romagna quadro in chiaroscuro per il settore

Dopo l’evento di presentazione del “Rapporto sull’economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari”, prosegue l’attività di analisi dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna sull’andamento dei principali settori nelle due province. In questa sede il focus sintetico è dedicato ai Trasporti, settore caratterizzato da un trend di ridimensionamento della base imprenditoriale. Per dettagli e approfondimenti si rimanda al Rapporto e ai suoi atti pubblicati sul sito dell’Ente.

Il settore dei Trasporti in provincia di Rimini

Sulla base dei dati derivanti dal Registro delle Imprese, al 31/12/2025, in provincia di Rimini, si contano 876 sedi di impresa attive del settore Trasporti e magazzinaggio (1.200 localizzazioni attive), che costituiscono il 2,5% delle imprese totali provinciali; rispetto al 31/12/2024 si registra un calo delle imprese attive dello 0,8% (‑0,3% le localizzazioni), inferiore alla variazione negativa regionale (‑1,6%) ma superiore a quella nazionale (‑0,4%).

Il 56,5% delle imprese attive del settore è rappresentato dal “Trasporto di merci su strada”, incidenza inferiore a quella che si riscontra in Emilia-Romagna (59,8%) ma superiore al dato Italia (48,1%); nel confronto annuo tale comparto risulta in diminuzione (‑2,0%), così come, con numeri maggiormente negativi, in regione (-3,1%) e in Italia (-2,7%). Buona anche la numerosità delle imprese nella classe di attività “Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente” (20,1% del settore, +7,3%).

Per ciò che riguarda la natura giuridica, il 62,1% delle imprese dei Trasporti sono imprese individuali, il 19,7% società di capitali e il 15,1% società di persone; rispetto al 2024 si rileva un aumento delle imprese individuali (+0,9%) e una diminuzione delle società di persone (‑5,0%), mentre sono stabili le società di capitali.

Relativamente all’occupazione, gli addetti delle imprese attive dei Trasporti sono il 4,3% del totale e la dimensione media aziendale è pari a 7 addetti per impresa (7 in Emilia-Romagna, 9 in Italia); nel “Trasporto merci su strada” tale media scende a 5 addetti per impresa.

Per ciò che concerne il traffico autostradale, in base ai dati provenienti da Autostrade per l’Italia Spa, nel 2025, nei caselli autostradali della provincia sono transitati, in termini di medie giornaliere, 88.716 automezzi, con una prevalenza del traffico leggero rispetto a quello pesante (rispettivamente, 84,4% e 15,6%). Nel confronto annuo si registra un incremento sia del traffico leggero (+0,9%) sia di quello pesante (+2,4%); il risultato, quindi, è quello di una situazione complessiva di traffico veicolare in aumento (+1,1%).

Nel dettaglio, riguardo al traffico dei veicoli pesanti, nel 2025, nel casello di Rimini Sud è transitato il 28,7% di tali mezzi, in quello di Rimini Nord il 29,6%, su quello di Riccione il 19,0% e su quello di Cattolica il 22,7%; con riferimento, invece, ai veicoli leggeri, nell’anno appena trascorso, nel casello di Rimini Sud è transitato il 34,3% di tali mezzi, in quello di Rimini Nord il 21,7%, su quello di Riccione il 22,0% e su quello di Cattolica sempre il 22,0%.

Infine, sulla base dei dati di fonte AIRiminum 2014 Spa, nel 2025 il traffico aereo passeggeri dell’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” ha fatto registrare un risultato positivo, con un aumento annuo degli arrivi del 32,0% (da 156.335 del 2024 a 206.397 del 2025) e delle partenze del 31,5% (da 157.339 del 2024 a 206.967 del 2025).