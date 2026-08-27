Trasporto pubblico, Giani della Lega attacca Corsini: "Prima di altri fondi serve un piano chiaro"

Il segretario della Lega critica Corsini e punta il dito su tariffe, disservizi e costi del Trc: "Prima una gestione seria"

Botta e risposta sul trasporto pubblico romagnolo. Dopo le parole del presidente di Start Romagna Andrea Corsini al Meeting, arriva la replica di Gilberto Giani, segretario comunale della Lega a Rimini, che contesta il quadro tracciato dall’ex assessore regionale al Turismo e chiede maggiore attenzione alla gestione della società.

Giani parla di "una realtà immaginaria" e sostiene che il sistema del trasporto pubblico descritto da Corsini non corrisponda alla situazione vissuta quotidianamente dagli utenti. Nel mirino finiscono soprattutto ritardi, cancellazioni improvvise delle corse e problemi di sicurezza segnalati, secondo la Lega, a Rimini come a Cesena e Ravenna.

A preoccupare Giani è anche la richiesta di nuove risorse al Ministero dei Trasporti. "Prima di pretendere ancora risorse dal Governo, serve un piano di gestione serio", afferma, ricordando anche gli aumenti delle tariffe scattati dal primo giugno 2026. In particolare, sottolinea il passaggio da 2 a 3 euro del costo del biglietto per il TRC tra Rimini e Riccione.

Nel mirino c'è poi proprio il TRC. "Il solo TRC Rimini-Riccione è costato alla collettività circa 93 milioni di euro", sostiene Giani, ricordando che le linee 10 e 11, che avrebbero dovuto essere superate con l'entrata in funzione del sistema rapido, sono ancora operative. Da qui la domanda sulla sostenibilità economica del servizio attraverso la vendita dei biglietti.

Giani guarda con perplessità anche alla prospettiva di una società unica regionale del trasporto pubblico: "Gli esperimenti di area vasta realizzati dalla sinistra non hanno dato buoni risultati in termini di efficienza, risparmio e qualità dei servizi", afferma.

Infine, il riferimento al nuovo tratto del TRC tra la stazione di Rimini e Rimini Fiera, un'opera da circa 60 milioni di euro già finanziata dal Ministero. "Pretendere altri fondi quando è in arrivo un nuovo tratto di TRC da Rimini Stazione a Rimini Fiera per la bellezza di 60 milioni di euro, già finanziati dal ministero, è quantomeno sfrontato", conclude il segretario comunale della Lega.