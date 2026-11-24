Trasporto pubblico, Rimini al 100% di soddisfazione. Metromare promosso con 8,4

L'indagine estiva di AMR e Start Romagna registra giudizi superiori alla media nazionale in tutta la Riviera

Il trasporto pubblico della Riviera romagnola registra livelli di soddisfazione superiori al benchmark nazionale e una presenza sempre più significativa di giovani tra i passeggeri. È il quadro che emerge dall'indagine di Customer Satisfaction Estate 2026 promossa dall'Agenzia Mobilità Romagnola (AMR) e realizzata da Scenari, attraverso 2.500 interviste raccolte tra luglio e agosto sui servizi urbani, suburbani, extraurbani e sul Metromare gestiti da Start Romagna.

Un lavoro quotidiano, chiamato a coniugare i grandi flussi turistici della costa con gli spostamenti abituali di residenti, lavoratori e studenti, che trova pieno riscontro nei giudizi dell'utenza: pur con caratteristiche ed esigenze di viaggio differenti, tutti e tre i bacini della Riviera si distinguono infatti per valutazioni ampiamente superiori alla media del panel nazionale sui principali indicatori della qualità percepita.

I dati, presentati all'Hotel Aurelia di Milano Marittima, fotografano un gradimento diffuso lungo tutta la costa, con percentuali di passeggeri soddisfatti, calcolate sui voti dal 6 al 10, che vanno dal 96,2% della Costa Ravennate al 99% dell'area di Cesenatico, fino al 100% della Costa Riminese. A dare la misura di questi risultati è il confronto con il campione di operatori omogenei monitorati da Scenari, dove la soddisfazione complessiva si attesta al 76,8%.

Il risultato positivo si conferma anche negli altri aspetti dell'esperienza di viaggio: comfort tra il 96,4% e il 99,9% contro il 68,3% del panel, regolarità tra il 90,6% e il 99,3% contro il 69,7%, informazioni tra il 96,5% e il 99,7% contro il 79,1% e sicurezza tra il 98% e il 99,7% contro il 79,4%. Numeri che, attraverso le diverse realtà della Riviera, raccontano l'apprezzamento per i servizi e il lavoro quotidiano di Start Romagna al fianco di residenti e visitatori.

Ma a far capire come sta cambiando la mobilità della Riviera c'è anche un altro dato, particolarmente significativo: i giovani conquistano sempre più spazio a bordo. Tra il 2019 e il 2026 la quota di passeggeri tra i 21 e i 29 anni è cresciuta in tutti e tre i bacini, passando dal 26,3% al 60,7% a Cesenatico, dal 16,6% al 48,1% sulla Costa Ravennate e dal 14,2% al 60,1% sulla Costa Riminese. Un ricambio generazionale che attraversa l'intera costa e ci parla di un trasporto pubblico sempre più presente nelle abitudini di spostamento delle nuove generazioni, tra studio, lavoro, turismo e tempo libero.

"I risultati della Customer Satisfaction rappresentano un riconoscimento del lavoro svolto e, al tempo stesso, una bussola per le prossime tappe di sviluppo del trasporto pubblico romagnolo - è il commento di Andrea Corsini, presidente di Start Romagna -. Stiamo lavorando molto sulla qualità del servizio e sull'immagine aziendale insieme, perché una mobilità moderna ed efficiente nasce prima di tutto dalla valorizzazione del nostro personale e dalla capacità di fare sistema con il territorio".

Rimini: soddisfazione al 100%, Metromare a 8,4 e risultati al vertice del benchmark nazionale

Sulla Costa Riminese la soddisfazione raggiunge il 100%, con un voto medio complessivo di 7,7, mentre nel confronto nazionale il bacino si colloca al 100° percentile del panel su tutti e cinque gli indicatori di benchmark. Tra questi spicca il Metromare, che ottiene un voto medio di 8,4, in crescita rispetto all'8,2 dell'estate 2025, affiancato dal servizio extraurbano riminese con 8,2 e dall'urbano con 7,0.

Il trasporto pubblico si conferma così parte integrante della vita quotidiana del territorio, con gli abbonamenti mensili e annuali scelti dal 66% dei passeggeri dell'urbano e dal 59,1% di quelli del Metromare. Accanto agli spostamenti abituali di residenti e lavoratori emerge il peso della mobilità turistica internazionale, a testimonianza del ruolo dei servizi pubblici anche nell'accoglienza dei flussi estivi.

Particolarmente diffuso nella città di Fellini è inoltre l'utilizzo dei sistemi digitali di acquisto e pagamento dei titoli di viaggio: le percentuali di utilizzo effettivo di App ed EMV contactless sono comprese tra il 91,7% e il 98,2%, delineando una mobilità sempre più digitale, nella quale la tecnologia accompagna gli spostamenti quotidiani e rende più immediato l'accesso ai servizi.

Sempre più giovani salgono su bus e Metromare

Il ricambio generazionale è uno dei segnali più interessanti che emergono dall'indagine e attraversa l'intera Riviera. La crescita della fascia tra i 21 e i 29 anni, evidenziata dalla serie storica 2019-2026, si accompagna infatti a un'evoluzione delle abitudini di viaggio, con il trasporto pubblico frequentato da una platea sempre più diversificata, che comprende studenti, lavoratori, residenti e turisti.

Un cambiamento che si intreccia con la diffusione degli strumenti digitali di acquisto e pagamento e con una mobilità che si sviluppa lungo tutto l'arco della giornata.

L'indagine ha coinvolto passeggeri sia nelle ore diurne, con il 60,9% delle interviste effettuate tra le 8 e le 20, sia nelle fasce serali e notturne, con il restante 39,1% raccolto tra le 20 e l'1, offrendo così uno sguardo anche sugli spostamenti che caratterizzano le serate estive della Riviera.

L'attenzione alla qualità del servizio prosegue anche nei mesi autunnali, dal 23 novembre fino al 20 dicembre 2026. Un nuovo appuntamento di AMR e i rilevatori di Scenari, che saranno presenti a bordo degli autobus urbani ed extraurbani, nelle autostazioni, nei terminal, ai capolinea e alle fermate principali per raccogliere valutazioni e interviste.