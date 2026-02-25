Trasporto sociale a Santarcangelo: mobilità garantita per anziani e persone con disabilità

Un servizio territoriale che collega case, scuole, centri di cura e luoghi di socialità

Le distanze fisiche smettono di essere un ostacolo quando la rete dei servizi sa rispondere con puntualità alle necessità dei cittadini. A Santarcangelo di Romagna, il servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità e agli anziani con ridotta mobilità rappresenta un tassello fondamentale del sistema di welfare territoriale. Coordinato dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, il piano di mobilità non è inteso come una semplice misura assistenziale, ma come un’infrastruttura sociale pensata per garantire il diritto alla partecipazione e all'indipendenza quotidiana.

Il servizio che viene gestito dalla Cooperativa sociale La Romagnola Onlus si sviluppa attraverso una rete capillare di collegamenti che ogni giorno, dal lunedì al sabato, unisce le abitazioni private ai luoghi della formazione e della cura. Il programma d'esercizio assicura infatti l'accesso costante agli istituti scolastici santarcangiolesi di ogni ordine e grado e ai centri diurni di riferimento del territorio, seguendo fasce orarie che rispettano i ritmi delle terapie e delle lezioni. Accanto a questa direttrice principale, il piano prevede spazi dedicati alla socialità dei cittadini più anziani: ogni martedì e venerdì, appositi collegamenti facilitano il raggiungimento di punti nevralgici della vita cittadina, come il mercato settimanale in piazza Ganganelli, il Centro commerciale La Fornace e il cimitero centrale, sostenendo così l’autonomia anche nelle piccole necessità della settimana.

“Anziani al mare”

La programmazione non si esaurisce con la routine dei mesi invernali ma si adatta ai bisogni stagionali, portando il concetto di benessere oltre i confini urbani. Durante il mese di giugno, il servizio accompagna quotidianamente i partecipanti alle attività di “Anziani al mare” verso Torre Pedrera, mentre nel mese di luglio l'attenzione si sposta sulla spiaggia attrezzata dell’ospedale privato accreditato Sol et Salus, con trasporti pomeridiani dedicati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Questa flessibilità permette di supportare anche progetti aggregativi e laboratori teatrali, riconoscendo nella cultura e nel tempo libero componenti essenziali della qualità della vita.

L’aspetto tecnologico e quello umano

A garantire la sicurezza e la dignità del viaggio interviene una dotazione tecnica di alto profilo, con mezzi attrezzati dotati di sollevatori idraulici e posti specifici per le carrozzine. Tuttavia, l'aspetto tecnologico è sempre affiancato da quello umano: la presenza costante di un accompagnatore qualificato assicura un supporto diretto in ogni fase del tragitto, dall’ingresso a bordo fino all’arrivo a destinazione. La gestione del servizio si qualifica inoltre per il suo valore etico, integrando clausole sociali per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e garantendo la continuità occupazionale del personale esperto, un elemento che permette alle famiglie di contare su figure di riferimento fidate e professionali.