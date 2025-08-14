Travolta e uccisa a Milano, i quattro minori saranno collocati in comunità
Tre ragazzi rintracciati in Piemonte tra le province di Cuneo e Torino. Prosegue la ricerca del quarto giovane coinvolto
I minori coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis, travolta e uccisa lunedì in via Saponaro a Milano, saranno collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano.
Una delle ragazze è stata fermata sull’autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza del casello di Fossano (provincia di Cuneo), in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il ragazzo che si trovava alla guida dell’auto responsabile dell’incidente mortale, sono stati rintracciati in Piemonte, in un terreno agricolo nel comune di Beinasco (provincia di Torino).
È ancora in corso la ricerca del quarto minore che si trovava a bordo dell’auto al momento dell’investimento.