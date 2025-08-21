Travolto da un muletto, muore a 28 anni operaio a Molinella

L'incidente a Molinella nel Bolognese, la vittima aveva 28 anni

Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a Hussain Mazammal, 28 anni, operaio pakistano residente ad Argenta (Ferrara). Nella notte, attorno all’1.30, il giovane è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dello stabilimento Greenergy di Marmorta, frazione di Molinella (Bologna). Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe mosso per un freno non inserito. La salma è stata restituita ai familiari e non è stata disposta l’autopsia.

Sgomento tra colleghi e azienda, che al momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Dura la reazione dei sindacati: “Di lavoro si continua a morire ed è sempre chi lavora a pagare il prezzo più alto. La sicurezza deve essere una priorità assoluta”.

Anche le istituzioni locali esprimono cordoglio e chiedono azioni concrete. “Non è accettabile che nel 2025 non ci sia ancora la certezza di tornare a casa dopo il lavoro”, ha dichiarato Stefano Mazzetti, capo di gabinetto della Città metropolitana. L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, parla di “un’emergenza nazionale” e invita Governo e istituzioni a trasformare le promesse in misure reali contro le troppe morti sul lavoro.