Travolto mentre soccorre un automobilista: muore un 25enne sulla Statale 16 a Bari

Tragedia all’alba all’altezza di Bari-Palese. Un giovane perde la vita mentre presta aiuto a un conducente in difficoltà

È di un morto e di un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto intorno alle 6 del mattino di oggi sulla Strada Statale 16, in direzione nord, all’altezza di Bari-Palese.

La vittima è un ragazzo di 25 anni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito e ucciso da un’auto mentre stava prestando soccorso a un automobilista in difficoltà. Insieme a lui c’era un amico, rimasto ferito nell’impatto.

Non è ancora chiaro se il conducente del veicolo che ha travolto i due giovani si sia fermato a prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas per i rilievi e la gestione del traffico.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.