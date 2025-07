“Tre amiche”: al Tiberio di Rimini la nuova commedia di Emmanuel Mouret

Una commedia brillante e sofisticata che mette in scena il labile confine tra verità e finzione nei sentimenti

Al Cinema Tiberio di Riminida martedì 8 a venerdì 11 luglio(ore21, mercoledì 9 luglio anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 10 luglio alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano) è in programma, in prima visione, Tre amiche di Emmanuel Mouret con Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard e Grégoire Ludig. Joan non è più innamorata di Victor, ma le fa male fingere e pensare di essere disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova passione per il suo compagno Eric, eppure la loro relazione va a gonfie vele. Non sa però che lui ha una relazione con la loro comune amica Rebecca. Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite delle tre amiche e le loro relazioni vengono sconvolte. Una commedia sentimentale brillante e raffinata, ironica ed emozionante, con tre straordinarie protagoniste.