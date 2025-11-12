Tre eventi a Sant’Agata Feltria e Verucchio contro la violenza sulle donne

Tre appuntamenti da non perdere a Sant’Agata Feltria e a Verucchio nel mese dedicato al contrasto della violenza sulle donne

Venerdì 14 novembre al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria va in scena lo Spettacolo Emozionale “Paura ti butto via!” con le due autrici ed interpreti: la trainer relazionale Piera Vitali e la musicista polistrumentista e terapista del suono Deborah Vico.

Reduci dai grandi successi di Rimini (Teatro degli Atti) e Bologna (Teatro Mazzacorati), le due performer sono affiancate sul palco dalla talentuosa attrice Annalisa Galvagni che interpreta quattro storie vere, per dar vita ad un evento unico nel suo genere. Voce del celebre doppiatore Mario Cordova, regia di Cinzia Bomoll. Sabato 15 novembre il tour dello Spettacolo dedicato al mese per l’eliminazione della violenza sulle donne prosegue al Teatro Pazzini di Verucchio (RN). Domenica 16 novembre, sempre a Verucchio, “Paura ti butto via!” l’evento teatrale dell’anno che ha già fatto registrare sold out in diverse città italiane, si trasformerà in un Workshop aperto al pubblico. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 il Centro Civico di Villa Verucchio in Via Casale 117 (Sala Tondini) sarà infatti la sede del Workshop “Paura ti butto via!”, con Piera Vitali e Deborah Vico. Un imperdibile incontro esperienziale con parole e musica per uscire dal caos emozionale. Ispirato all’omonimo libro di Piera Vitali (Minerva Edizioni) che ripercorre vite e testimonianze delle decine e decine di persone tornate al benessere psicofisico grazie al suo metodo originale di Autodifesa Emotiva, questo spettacolo ha una formula in grado di unire teatro, musica, terapia e rinascita, coinvolgendo il pubblico su nuovi livelli di percezione e autoconsapevolezza, sulle note vibranti del pianoforte, del sax e dell’handpan accordati a 432 Hz suonati dal vivo da Deborah Vico, guida sonora del cambiamento. Una sinergia di parole, suoni ed emozioni che toccano il cuore e parlano all’inconscio. Al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria si inizia alle 21:00. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. (info 334 5792176) Al Teatro Pazzini di Verucchio si inizia alle ore 21:15. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info e iscrizioni al Workshop: 347 5279040 - 348 3352683