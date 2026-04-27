Tre generazioni di erboristi: la famiglia Stagnozzi ottiene il riconoscimento di Bottega Storica

Rimini premia i cinquant'anni di attività della bottega nata nel 1976

Rimini riconosce una nuova bottega storica. È l'Erboristeria Stagnozzi, realtà commerciale radicata da cinquant'anni lungo via Circonvallazione Occidentale, al civico 106, dove il profumo delle erbe officinali si mescola da decenni con la consulenza esperta e la cura per il benessere naturale delle persone. Un luogo che custodisce centinaia di varietà botaniche provenienti da ogni angolo del mondo e che oggi ottiene il riconoscimento ufficiale come 108ª Bottega iscritta all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Rimini.

Era il 1976 quando Franco e Letizia Stagnozzi, poco più che maggiorenni, decisero di scommettere su un'idea all'epoca quasi rivoluzionaria per una città come Rimini: aprire uno spazio interamente dedicato alla natura, alla fitoterapia e alle preparazioni erboristiche artigianali. I due giovani fondatori, entrambi diplomati in erboristeria, iniziarono pazientemente a costruire la propria clientela, un sacchetto di erbe sfuse alla volta, con la ferma convinzione di avere qualcosa di importante da offrire.

La bottega nacque al civico 124 della stessa via, in uno spazio raccolto con un'unica vetrina. Con il passare degli anni, però, la famiglia si allargò - tre figli, Erika, Davide e Rachele - e con lei anche l'attività. Nel 1992, assorbendo il locale adiacente al numero 124a, l'erboristeria raddoppiò i propri spazi fino a raggiungere i centoventi metri quadri, ed Erika fu la prima dei tre fratelli a entrare a far parte del progetto di famiglia. Un passo che segnò l'inizio di una trasmissione generazionale autentica, fatta di conoscenza condivisa e valori comuni.

Poi nel 2015 il trasloco nell'attuale sede di via Circonvallazione Occidentale 106 e l’ingresso in negozio di Davide e Rachele, che si unirono stabilmente all'attività: il primo laureandosi in farmacia e portando rigore scientifico alla consulenza fitoterapica, la seconda ampliando l'orizzonte commerciale con l'e-commerce, la comunicazione digitale e la pubblicità mirata. Franco e Letizia, oggi in pensione, hanno nel tempo consegnato ai figli non solo un'impresa, ma una filosofia di vita.

Oggi l'Erboristeria Stagnozzi offre alla propria clientela un assortimento di oltre 700 tipologie di erbe officinali e spezie di prima qualità, con tracciabilità certificata da laboratorio. Nel proprio laboratorio interno vengono ancora prodotte artigianalmente macerati idroalcolici, creme, unguenti, oli essenziali, oli da massaggio, tisane personalizzate, spray e gel, secondo una tradizione preparatoria che non ha mai smesso di evolversi. Più di quaranta aziende fitoterapiche e del settore degli integratori alimentari completano un'offerta tra le più articolate del territorio.

A testimoniare la continuità con le origini, nell'erboristeria sopravvivono ancora le bilance, il mortaio, le impastatrici di un tempo e gli arredi con i caratteristici scomparti per le erbe sfuse.

Con l'iscrizione al numero 108 dell'Albo, l'Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella tutela e valorizzazione delle botteghe storiche, riconoscendo nell'Erboristeria Stagnozzi un presidio autentico di cultura, sapere e qualità commerciale: custode di una memoria verde che continua, giorno dopo giorno, a mettere radici nel presente.