Tre giorni di musica a Rimini: da centomilacarie a Michele Bravi, il festival Rim Rimini in Musica torna in città

Sabato Dardust e domenica Michele Bravi chiuderanno la rassegna

Prende il via venerdì 29 agosto la terza edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale organizzata da Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini che si terrà dal 29 al 31 agosto presso l'Arena Francesca da Rimini.

Venerdi 29 agosto sul palco all’ombra di Castel Sismondo arriva centomilacarie il cantautore rivelazione dell’anno reduce dal successo del tour nazionale “Io nessuno summer tour”.

Simone, in arte centomilacarie, cantautore, classe 2004, arriva sul palco di Rimini dopo il successo ottenuto con “Io nessuno summer tour”. Con l’EP d’esordio “neanche anch’io” e i singoli “notte vodka”, “quasi nuda” e “pupille”, pubblicati per Maciste Dischi, l’artista si conferma tra le nuovissime penne capaci di trovare parole, atmosfere e chiavi di lettura per raccontare un disagio emotivo generazionale. Nel 2024 viene selezionato da RADAR, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti. Il 28 febbraio pubblica “IO NESSUNO”, l’album d’esordio con cui l’artista si rivela al pubblico con tutta la sua forza e passione, un'esplosione di energia verso la vita e la musica.

Apertura della serata: Little pieces of marmelade, Aku boy e Tigri da soggiorno.

Open act 20.15, main show 21.30

Rim prosegue sabato con Dardust, l’artista e producer internazionale che vanta oltre 100 dischi di platino e che firma i più grandi successi della musica italiana, mentre domenica salirà sul palco Michele Bravi il noto cantautore con due partecipazioni al festival di Sanremo e ora in giro con il “Sottovoce Tour 2025”