Tre giovani fermati dai Carabinieri per tentato furto a Miramare

Gli uomini, di origine egiziana, avevano cercato di scassinare due locali in zona e sono stati bloccati grazie all’allarme e alle telecamere di videosorveglianza

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno denunciato a piede libero tre giovani di origine egiziana, ritenuti responsabili di un tentativo di furto ai danni di un esercizio commerciale.

Nelle prime ore del mattino, i militari sono intervenuti a Miramare, presso un bar di Viale Principe di Piemonte, dopo la segnalazione della titolare al 112. La donna, avvisata dall’allarme antintrusione, aveva notato tramite le telecamere di videosorveglianza tre individui sospetti: uno con felpa chiara e capelli corti intento a forzare l’ingresso, un secondo con il cappuccio calzato e un terzo che faceva da “palo” restando in posizione defilata.

La Centrale Operativa ha inviato sul posto le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di Rimini Porto, già impegnate in servizi di prevenzione nella zona. Grazie all’intervento immediato, i Carabinieri hanno bloccato tre giovani la cui descrizione corrispondeva a quella dei sospetti segnalati.

Gli accertamenti in caserma e l’analisi dei filmati hanno confermato che il gruppo aveva tentato di scassinare la porta del bar, desistendo solo grazie all’attivazione dell’allarme. Inoltre, i tre sono stati riconosciuti come possibili autori di un episodio simile verificatosi meno di un’ora prima in un’altra attività della zona, anche in quel caso interrotto dall’allarme e ripreso dalle telecamere.

Durante la perquisizione, i fermati sono stati trovati in possesso di prodotti alimentari di provenienza incerta, su cui sono in corso ulteriori verifiche.

Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Rimini.