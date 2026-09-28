Tre Gocce d’Oro, premiati i mieli della Società Agricola Dettori di Montescudo Montecolombo

Una Goccia d’Oro per il Millefiori Biologico e Due Gocce d’Oro per l’Eucalipto Bio

La 46ª edizione del concorso nazionale “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia”, promosso dall’Osservatorio Nazionale Miele e considerato uno dei più prestigiosi riconoscimenti del settore, ha premiato anche la Società Agricola Dettori Angelo & C., realtà con sede a Montescudo-Monte Colombo e unità locali in Valmarecchia e in altre regioni italiane.

L’azienda si è aggiudicata Una Goccia d’Oro per il suo Millefiori Biologico, che ha ottenuto un punteggio organolettico di 82 punti su 100, accompagnato da parametri di freschezza giudicati eccellenti.

Per la Società Agricola Dettori è arrivato anche il riconoscimento Due Gocce d’Oro, assegnato a un miele di Eucalipto Bio prodotto nel pascolo sardo di Illorai.

L’azienda aderisce da anni al Consorzio dei Sapori di Montescudo e Monte Colombo, che valorizza le eccellenze enogastronomiche e l’antico artigianato artistico del territorio.

Le congratulazioni sono arrivate dall'Amministrazione comunale e dal Consorzio.