Tre pedalò spariti da Cervia ritrovati a Viserba

Due approdano dietro la scogliera a Viserba, il terzo fermato a Cesenatico: la bravata che ha movimentato la spiaggia

Una curiosa vicenda ha movimentato le spiagge della Riviera: tre pedalò noleggiati a Cervia sono misteriosamente scomparsi, per poi ricomparire chilometri più a sud. Due di questi sono stati ritrovati proprio a Viserba, dietro la scogliera all’altezza del Bagno 26 Marina Grande, dove erano stati legati a una boa da alcuni bagnanti.

La scena insolita – due pedalò vuoti attraccati senza che appartenessero a nessuno stabilimento locale – ha subito insospettito il bagnino di salvataggio, che ha allertato la Capitaneria di Porto. Il terzo pedalò è stato invece intercettato a Cesenatico dalla Guardia Costiera, mentre continuava la sua deriva.

Secondo la ricostruzione, non si sarebbe trattato di un furto ma di una bravata: probabilmente qualche giovane ha sganciato i pedalò dagli ormeggi, lasciando che vento e corrente li spingessero verso sud.

Così, nel giro di poche ore, i mezzi hanno abbandonato Cervia per approdare fino a Viserba, diventando protagonisti di un piccolo “giallo balneare” che ha incuriosito turisti e residenti.