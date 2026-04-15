Tre weekend di grandi sfide: Cattolica si accende con il “maggio sportivo”

Da Inferno Beach a Oceanman: la "Regina dell'Adriatico" diventa la capitale dell'endurance

Corsa, ciclismo e nuoto pronti a invadere la città: la “Regina dell’Adriatico” si prepara a vivere un mese di maggio all’insegna dello sport e del turismo internazionale. Migliaia di atleti sono attesi da tutto il mondo per partecipare ai principali eventi che animeranno tre fine settimana consecutivi.

Si parte il 9 e 10 maggio con Inferno Beach, seguita da uno degli appuntamenti più attesi del calendario locale, la Granfondo Squali (15-17 maggio). Gran finale il 23 e 24 maggio con Oceanman, che porterà la sfida dalle strade al mare.

Secondo i dati di Federalberghi, il “maggio sportivo” rappresenta un vero motore per il turismo e un esempio concreto di destagionalizzazione. I numeri parlano chiaro: nel 2023 si sono registrate 44.494 presenze e 16.150 arrivi; nel 2024 la crescita è stata del 60,5%, con 71.422 presenze e 28.066 arrivi. Il trend positivo è proseguito nel 2025, chiuso con un ulteriore +25,7%, raggiungendo 89.800 presenze e 37.858 arrivi.

In soli due anni, i pernottamenti negli hotel sono più che raddoppiati, segnando un incremento complessivo superiore al 100%. Un risultato che conferma l’efficacia degli eventi sportivi come leva strategica per il territorio.

Organizzate dal consorzio Rivierasport365 con il supporto di Comune e Regione, le manifestazioni sportive non solo attraggono flussi turistici nei periodi di bassa stagione, ma contribuiscono anche a promuovere Cattolica tra gli appassionati di discipline endurance, sempre più in crescita.

A rafforzare l’appeal del mese contribuisce anche “Cattolica in Fiore” (30 aprile – 3 maggio), che segna simbolicamente l’inizio della stagione estiva.

Intanto, Oceanman registra già numeri importanti: a fine marzo risultava assegnato il 90% dei posti per la gara principale da 10 km e l’82% per quella da 5 km. Tra gli iscritti anche atleti di spicco come il brasiliano Francismar Siviero, nuotatore e ambientalista, che a 70 anni continua a gareggiare portando avanti un messaggio di sostenibilità.