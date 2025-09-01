Tredicenne pestato in campo dal papà di un avversario

Shock al torneo giovanile di Collegno: il ragazzo ha riportato la frattura del malleolo

Un episodio di inaudita violenza ha sconvolto il torneo Under 14 disputato ieri pomeriggio sul campo di Collegno. Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, un tredicenne è stato brutalmente aggredito dal padre di un giocatore avversario ed è finito in ospedale con una frattura al malleolo.

Secondo le ricostruzioni, dopo il triplice fischio sarebbe nato un diverbio tra i ragazzi in campo. Nel parapiglia, un genitore del Carmagnola avrebbe perso completamente il controllo: dopo aver scavalcato la recinzione, ha raggiunto il portiere del Volpiano e lo ha colpito con un pugno al volto, continuando a infierire anche quando il giovane era a terra.

L’intervento immediato dei dirigenti delle due squadre ha evitato conseguenze peggiori e permesso di fermare l’uomo, che è stato identificato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari: il 13enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno riscontrato la frattura del malleolo e altre contusioni.

L’episodio ha destato sdegno e preoccupazione nell’ambiente sportivo locale. La società ospitante ha espresso ferma condanna per quanto accaduto, sottolineando come la violenza non possa trovare alcuno spazio nello sport giovanile. Sono in corso accertamenti per valutare eventuali provvedimenti nei confronti dell’aggressore.