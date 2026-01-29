Tregua del gelo in Ucraina, Trump annuncia: “Una settimana senza attacchi”

L’ex presidente Usa sostiene di aver chiesto a Putin uno stop temporaneo ai bombardamenti per il freddo invernale. Kiev resta in allerta mentre l’emergenza energetica si aggrava

Donald Trump annuncia a sorpresa quella che definisce una “tregua del gelo” in Ucraina. Secondo quanto dichiarato dall’ex presidente degli Stati Uniti, il leader russo Vladimir Putin avrebbe accettato la sua richiesta di sospendere gli attacchi per una settimana, a causa delle rigide temperature invernali. “Gli ho chiesto di non sparare per sette giorni e lui ha accettato”, ha affermato Trump.

L’annuncio arriva in un momento di forte tensione. Solo ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia stava preparando “un nuovo massiccio attacco” contro il Paese. Se confermata, la pausa nei combattimenti rappresenterebbe la tregua più lunga dall’inizio del conflitto, scoppiato nel febbraio 2022.

Nel frattempo, la situazione umanitaria resta critica. Proprio oggi le autorità di Kiev hanno denunciato che 613 edifici della capitale sono ancora senza riscaldamento, a seguito dei raid russi del 23 e 24 gennaio che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Per far fronte all’emergenza, la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno stanziato ulteriori 50 milioni di euro a favore di Naftogaz, la società energetica statale ucraina, con l’obiettivo di sostenere un sistema duramente provato dai bombardamenti.

Sul fronte umanitario si registra intanto un nuovo scambio di salme tra i due Paesi: la Russia ha consegnato all’Ucraina i corpi di 1.000 militari caduti, ricevendo in cambio le salme di 38 soldati russi.

Resta ora da capire se l’annunciata tregua verrà effettivamente rispettata sul terreno e quale impatto potrà avere su un conflitto che, a quasi tre anni dall’inizio, continua a pesare drammaticamente sulla popolazione civile.