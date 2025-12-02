Treni e stazioni più sicuri: arriva il nuovo aggiornamento per l’app YouPol della Polizia

Ora le segnalazioni possono essere geolocalizzate

Da oggi i milioni di viaggiatori che si spostano in treno hanno uno strumento in più per la loro sicurezza. L’app YouPol della Polizia di Stato amplia infatti le proprie funzionalità, rivolgendosi in particolare a chi viaggia sui convogli e a chi frequenta le stazioni ferroviarie.

Il nuovo aggiornamento consente agli utenti di inviare segnalazioni geolocalizzate riguardanti situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti, sia a bordo dei treni sia nelle aree di stazione. Bastano pochi secondi: foto, video o brevi messaggi vengono trasmessi tramite un sistema di geolocalizzazione alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure, permettendo una valutazione immediata e un intervento mirato e tempestivo.

In questo modo la sicurezza della mobilità ferroviaria viene ulteriormente rafforzata grazie a un’app semplice e intuitiva, pensata per rendere ancora più diretto il contatto tra cittadini e Polizia di Stato. YouPol non sostituisce il Numero Unico di Emergenza 112, ma rappresenta una modalità “smart” di comunicazione e segnalazione.

Dal dicembre 2024 a oggi l’app ha ricevuto 46.877 richieste di aiuto generiche, 24.962 segnalazioni relative alla droga, 3.357 riguardanti la violenza domestica e 3.648 episodi di bullismo. La maggior parte delle segnalazioni proviene dalle città del Nord e del Sud Italia.

Gli utenti più attivi sono le persone tra i 51 e i 60 anni, circa 100.000, seguite dalla fascia 18-30 anni (circa 20.000) e dai minorenni (circa 5.000). Le segnalazioni anonime sono in media 5.650 al mese: pur mantenendo l’anonimato, consentono comunque alla Polizia di svolgere attività di prevenzione, controllo e repressione.

La Polizia di Stato, da sempre impegnata nel rafforzamento della sicurezza in ambito ferroviario, con YouPol potenzia ulteriormente le proprie capacità di ascolto e monitoraggio, creando un canale diretto con gli utenti — compresi non udenti e cittadini stranieri.

Con un linguaggio semplice e un’interfaccia immediata, YouPol conferma la propria missione: rendere ogni cittadino parte attiva della sicurezza quotidiana e permettere alla Polizia di Stato di #essercisempre.