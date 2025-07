Trenitalia Tper attiva un nuovo canale Telegram per informare gli utenti in tempo reale

Prosegue il potenziamento dell’offerta per l’estate 2025

Un’informazione tempestiva per viaggiare meglio: Trenitalia Tper attiva un nuovo canale Telegram per informare in tempo reale i viaggiatori dei treni regionali.

Il canale Trenitalia Tper Informa fornirà aggiornamenti tempestivi su eventuali variazioni del servizio, sia programmate (come potenziamento dell’offerta, lavori o scioperi), sia impreviste, con l’obiettivo di supportare chi è in viaggio o sta pianificando i propri spostamenti. La gestione è affidata a un team esperto in assistenza alla clientela e comunicazione digitale, in coordinamento con la sala operativa che monitora oltre 900 corse giornaliere.

Per iscriversi, basta cercare “Trenitalia Tper Informa” su Telegram o scansionare il QR Code allegato.

“L’informazione puntuale e accessibile, anche dell’‘ultimo miglio’, è un supporto fondamentale per gli utenti del trasporto pubblico- sottolinea l’assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Irene Priolo-. Il nuovo canale Telegram di Trenitalia Tper rappresenta un passo avanti importante, perché consente alle persone di viaggiare in modo più consapevole e sereno, con aggiornamenti in tempo reale direttamente sul proprio smartphone. Insieme a un’offerta sempre più ricca, capillare e sostenibile questo strumento rafforza la nostra strategia per una mobilità sempre più vicina ai bisogni di chi sceglie il treno ogni giorno, o anche solo per le vacanze.

“In quest’ottica- conclude Priolo-, continueremo a sostenere il miglioramento dell’offerta e dei servizi perché crediamo in un sistema ferroviario regionale che sia sempre più all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori”.

In vacanza con il treno

Prosegue il potenziamento dell’offerta estiva, realizzato da Trenitalia Tper grazie al contributo progettuale ed economico della Regione Emilia-Romagna, che prevede la conferma dei servizi aggiuntivi già consolidati, con incrementi fino a 52 treni il sabato e 53 la domenica. Sulle tratte più utilizzate saranno in servizio convogli doppio piano in grado di offrire oltre 600 posti a sedere.

Novità dell’estate 2025 sono otto nuove corse (quattro il sabato e quattro la domenica) che da oggi collegheranno direttamente Milano e le principali città dell’Emilia a Ravenna, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera e Rimini.

Confermati e già operativi i collegamenti diretti, (quattro il sabato e quattro la domenica) fra Torino/Asti/Alessandria/Voghera e Rimini, Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Stessa periodicità anche per i servizi senza cambio fra Venezia e le spiagge della Riviera Romagnola.

Già disponibile il collegamento giornaliero Orobica Line, che anche quest’anno collega Brescia con tutte le località della costa a nord e a sud di Rimini.

In Emilia-Romagna treni regionali di ultima generazione per oltre il 90% delle corse

Prosegue il rinnovo della flotta ferroviaria regionale in Emilia-Romagna, con oltre il 90% delle corse già garantite da treni di ultima generazione.

Avanza anche la consegna dei dieci nuovi treni monopiano acquistati da Trenitalia Tper con risorse del Pnrr e fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Emilia-Romagna. Con l’arrivo di un ulteriore convoglio nei giorni scorsi, sono saliti a otto i treni già in servizio. I due rimanenti entreranno in circolazione entro fine 2025.