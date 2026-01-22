Altarimini

Treno contro gru in Spagna: quarto incidente ferroviario in quattro giorni

Scontro sulla linea Cartagena–Los Nietos, diversi feriti lievi tra i passeggeri

A cura di Glauco Valentini Redazione
22 gennaio 2026 13:51
© Ansa/Epa
Un nuovo incidente ferroviario si è verificato questa mattina in Spagna, lungo la linea locale Cartagena–Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’emittente pubblica Tve, un convoglio dei trasporti regionali Feve è entrato in collisione con una gru nella località di Alumbre.

I servizi di emergenza, citati dalla stessa emittente, riferiscono che diversi passeggeri avrebbero riportato ferite lievi, anche se il numero esatto delle persone coinvolte non è ancora stato confermato.

L’episodio rappresenta il quarto incidente ferroviario registrato nel Paese nell’arco di appena quattro giorni, alimentando nuove preoccupazioni sulla sicurezza della rete locale.

