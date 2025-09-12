Trenta società sportive di Cattolica al Parco della Pace per una domenica di festa

Torna la Festa dello Sport di Cattolica

Il Parco della Pace torna a trasformarsi nel cuore pulsante degli sport della città. Domenica 14 settembre, il cuore verde di Cattolica ospita per la quarta volta la grande Festa dello Sport, un’intera giornata da vivere all’insegna dell’attività motoria, della vita sana a contatto con la natura, dell’amicizia, dell’inclusione e del benessere. Circa 30 le associazioni e società sportive presenti all’evento organizzato dall’Amministrazione comunale (Assessorato allo sport) che saranno a disposizione nei propri stand, dalle 11 della mattina, per far conoscere e provare le loro discipline, mentre nel pomeriggio si farà spazio alle esibizioni dei talenti delle scuole. Non mancherà il momento musicale con la band dei Bademaister’s in concerto.

Le società sportive protagoniste

Asd Gradara Calcio Club Milano, Aldebaran (nuoto), Bocciofila Cattolica, Regina Centro Danza, Circolo nautico Cattolica, Circolo Tennis Cerri, Shotokan Karate Cattolics, Team Regina, Taekwondo Olimpic Cattolica, U.S. Superga 63, Velo Club, Cattolica Dragons, Queen’s club Galimberti Tennis Team, Universum Fight and fitness, Istituto comprensivo Cattolica, Attivamente, A.C. Torconca, G.S. Atletica 75, Cattolica Volley, Centro Kiai, Circolo Tennis Cattolica, Sporting Club Cattolica, La nuova Accademia, Polisportiva Sportinmente, Tae kwon Do Club Song Moo Kwan Cattolica, Cicli Tonti Cattolica, St Young 2017, Moto club Cattolica, Cattolica calcio 1923, Moto Club Oscar Team, Cattolica Academy, Nordic Walking “Cattolica outdoor”.