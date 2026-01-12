Trentini e Burlò liberati in Venezuela, l’annuncio di Tajani

I due italiani stanno bene e rientreranno presto in patria

Trentini e Burlò sono stati rilasciati dalle autorità venezuelane, stanno bene e presto rientreranno in Italia. Come riferisce Ansa, lo ha annunciato stamattina Tajani. Meloni ha ringraziato la presidente ad interim Rodriguez, esprimendo "gioia e soddisfazione". Una prigionia che lascia "feriti difficilmente guaribili", commenta la famiglia Trentini. Trump afferma intanto di essere disposto a incontrare la Rodriguez. Entro dopodomani il tycoon dovrebbe vedere la leader Machado. La grazia a Maduro non è "uno scenario possibile", dice il presidente Usa.