Tribunato della Romagna si riunisce a Talamello: focus sul patriota Pirazzoli e sulla miniera di Perticara

L’incontro di Talamello, aperto al pubblico con ingresso gratuito, avrà come titolo “Pietro Pirazzoli, patriota e imprenditore”

Domenica 17 maggio alle ore 10, al Museo Pinacoteca Gualtieri di Talamello, si terrà la Tornata n. 311 del Tribunato di Romagna, nel cinquantanovesimo anno di attività dell’associazione. Il Tribunato di Romagna, da sempre impegnato nella promozione e salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni romagnole, prosegue il proprio percorso di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al vino, ai prodotti tipici e alle eccellenze locali.

L’incontro di Talamello, aperto al pubblico con ingresso gratuito, avrà come titolo “Pietro Pirazzoli, patriota e imprenditore”. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Talamello, Anna Maria Bianconi, e del Primo Tribuno Giordano Zinzani, interverranno: il Tribuno Marco Davide Cangini, con una relazione su “La Valmarecchia prima e dopo l'unità d'Italia (il contesto in cui opera e si muove Pietro Pirazzoli)”; l’Avvocato Lorenzo Valenti, che approfondirà il tema “Pietro Pirazzoli, patriota e direttore delle miniere di Perticara, Marazzana e Formignano nel cesenate”.

Nato a Imola nel 1826 era figlio di fornaciai, Pietro Pirazzoli aderì presto ai moti risorgimentali per l’unità d’Italia. Arrivato a Perticara intorno alla metà del XIX secolo, seppe ben presto distinguersi come Direttore dell’importante miniera per le sue grandi capacità organizzative ed imprenditoriali, che lo trattennero in Val Marecchia e nella Valle del Savio fino alla morte, avvenuta a Secchiano, Comune di Novafeltria, nel 1902.

Il calendario del Tribunato proseguirà con la prossima Tornata, in programma sabato 13 giugno al Museo della Marineria di Cesenatico, con un programma attualmente in fase di definizione.