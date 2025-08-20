Tridico scioglie la riserva: "Pronto a candidarmi in Calabria"

L’ex presidente dell’Inps conferma la disponibilità a correre per la presidenza della Regione con l’appoggio del M5S e delle forze progressiste

Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’INPS, annuncia ufficialmente la propria disponibilità a candidarsi per la presidenza della Regione Calabria.

«Sì, sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria», ha dichiarato all’Ansa Tridico, sciogliendo così la riserva sulla sua eventuale discesa in campo.

Nelle ore precedenti era stato il leader del M5S, Giuseppe Conte, a confermare la candidatura dell’europarlamentare, insieme a quelle di Vittoria Baldini e Anna Laura Orrico. Conte ha definito Tridico «una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi».