Trilogia storica dei Carabinieri: arriva il volume sulla Liberazione

L’edizione speciale della Rassegna dell’Arma diffonde memoria, valori e tradizioni presso enti e istituzioni culturali del territorio

Continua, presso enti e istituzioni culturali del territorio, la consegna dell’edizione speciale della Rassegna dell’Arma, giunta al terzo volume intitolato “I Carabinieri del 1945 - La Liberazione”.

Nei giorni scorsi, i comandanti delle stazioni hanno curato la distribuzione dell’opera. In particolare, sono state donate copie a Rimini, alla Biblioteca Civica e al Museo Archeologico cittadino, al Comune di Riccione, alla Biblioteca Diocesana di Pennabilli e alla Biblioteca Municipale di San Leo.

Edita sin dal 1934 dalla Scuola Ufficiali di Roma per l’aggiornamento tecnico e professionale dei militari, la Rassegna dell’Arma dei Carabinieri è un periodico trimestrale, consultabile pubblicamente dal 2000.

Il volume distribuito, che rappresenta il capitolo conclusivo di un’importante trilogia editoriale iniziata negli anni scorsi con le edizioni del 1943 e del 1944, celebra le tradizioni dell’Istituzione e ricostruisce il sacrificio, le deportazioni e il ruolo dei Carabinieri nella Guerra di Liberazione e nella Resistenza. Si tratta di un racconto corale che ripercorre i mesi che portarono alla rinascita democratica del nostro Paese.

Il testo, messo a disposizione della cittadinanza attraverso le sedi degli enti riceventi, contribuirà a preservare la memoria storica e a condividere i valori che da sempre animano e contraddistinguono l’Arma.