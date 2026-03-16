Trionfo della Polisportiva Viserba Monte alla Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo

Oro, argento e grandi emozioni

Questa intensa settimana, ha visto 3 quartetti della società di Pattinaggio di Viserba (ASD Pol. Viserba-Monte), partecipare alla Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo AICS, che si è svolto dal 11 al 15 marzo 2026 a Salsomaggiore (Pr).

Ottimi i risultati ottenuti:

New Art Skating cat. Quartetti Divisione Nazionale Senior, ottiene il primo posto con il programma: Marraches, dall’alba al tramonto: Federica Zamagni, Maya Macalli, Sofia Moretti e Giada Succi (Pietas Julia Pattinaggio Artistico).

Art Skating young – cat. Quartetti Divisione Nazionale Junior, conquistano un ottimo secondo posto con il programma: Crazy for Beyonce’: Anna Garattoni, Viola Rossi, Amelia Valloni, Gaia Pozzi e Matilde Berti.

Art Skating – cat. Quartetti Divisione Nazionale Senior, raggiunge un ottimo quarto posto con il programma: Kiss and Rain: Lisa Barbozzi, Camilla Monaldini, Martina Brocchi e Linda Tonti (dal Pattinaggio Riccione).

"Siamo molto soddisfatte dei risultati delle nostre ragazze”, commentano Anna Maria Salvatore (Dirigente) e Angela Lacoppola (Vice-Dirigente) insieme a tutto il Direttivo della Società; un grazie speciale va alle nostre allenatrici: Daniela Fasanella, Silvia Mantovani e Camilla Monaldini, e alla nostra preparatrice atletica Chiara Mantovani. Questi straordinari risultati, confermando la crescita tecnica e artistica dei nostri atleti e la forza di un gruppo che lavora ogni giorno con passione e dedizione. La passione che caratterizza la nostra società, è evidente nelle allenatrici, nelle nostre atlete, nei numerosi genitori, che supportano e accompagnano costantemente gli atleti."