Trionfo Goggia: vince il Superg in Val D'Isere
Successo numero 27 in Coppa del Mondo per l’olimpionica azzurra. Robinson seconda, Vonn terza
Sofia Goggia torna subito sul gradino più alto del podio e firma il successo numero 27 in Coppa del Mondo, imponendosi nel superG di Val d’Isère con il tempo di 1’20”24. L’olimpionica azzurra riscatta così la sfortunata discesa di sabato, confermando ancora una volta il suo straordinario feeling con la pista francese Oreiller-Killy, dove centra la quarta vittoria in carriera.
Alle sue spalle si piazza la neozelandese Alice Robinson, seconda in 1’20”39, mentre il podio è completato dall’americana Lindsey Vonn, terza con il tempo di 1’20”60. Ai piedi del podio l’altra azzurra Elena Curtoni, che chiude in quarta posizione dopo una prova solida ma non sufficiente per rientrare tra le prime tre.
Un successo che rilancia con forza Goggia nella stagione di Coppa del Mondo e ribadisce il suo ruolo da protagonista assoluta dello sci alpino femminile.