Trionfo per il Centro Karate Riccione all’Open di San Marino

Due ori, un argento e tre bronzi per gli atleti riccionesi

Un trionfo di emozioni e talento per il Centro Karate Riccione all’Open di San Marino, organizzati dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali FESAM il 17 e 18 gennaio al Multieventi Sport Domus. Un weekend carico di adrenalina, passione e risultati straordinari per gli atleti riccionesi, protagonisti assoluti all'evento. Il tatami ha parlato chiaro: il lavoro, la dedizione e il cuore messi in ogni allenamento stanno dando i loro frutti.



Due ori che brillano come stelle.



Giada Cunti, nella categoria kumite femminile under 12, è stata semplicemente inarrestabile. Con determinazione, concentrazione e una padronanza del tatami da vera campionessa, ha messo in crisi ogni avversaria, conquistando l’oro con autorità. Maria Marconi, nel kata femminile junior, ha incantato con la sua eleganza e precisione. La sua classe sopraffina le ha permesso di dominare ogni confronto, salendo sul gradino più alto del podio con merito.



Un argento che lascia un pizzico di amaro in bocca di Davide Abbruscato che nel kata cadetti maschile, ha sfiorato l’oro con una magistrale esecuzione del kata Gankaku. La sua tecnica impeccabile e la sicurezza dimostrata meritavano sicuramente qualcosa in più, ma il secondo posto resta un risultato di grande valore.



Tre bronzi che raccontano storie di crescita e talento.



⁠Nina Ortalli, nel kata femminile juniores, ha conquistato il podio grazie a una splendida esecuzione, frutto di impegno e passione. Gabriele Abbruscato, nel kata maschile juniores, ha mostrato una crescita costante, sia tecnica che mentale, dimostrando di essere pronto per sfide sempre più ambiziose. Bianca Tartaglia, nei cadetti femminile, ha impressionato per reattività e padronanza tecnica, meritando pienamente il suo posto tra i migliori.



Ottime anche le prestazioni di Emma Cescut e Giulia Donati nel kumite femminile, e di Leonardo Sapigni, Agata Circiello e Anna Targonato nel kata. Le loro prove ci fanno ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti: i Campionati Regionali, l’Open d’Italia e il Campionato Italiano.



Le parole del Presidente Moreno Villa raccontano l’orgoglio di un progetto che sta dando i suoi frutti: “siamo molto soddisfatti, perché l’investimento nella creazione di un vivaio di giovani talenti, fatto negli anni passati, sta iniziando a dare risultati concreti.”



Aggiunge la Vicepresidente Manuela Gasperoni: “un grazie speciale va alle famiglie che ci seguono e ci supportano in ogni gara. La loro presenza e collaborazione sono la nostra vera forza. Siamo una grande famiglia.”



Il coordinatore tecnico Roberto Corbelli sottolinea: “sono molto contento dei risultati, frutto di un lungo percorso che i nostri tecnici, Vito Mininni, Carlotta Villa, Giampaolo Massi e Gabriele Abbruscato, stanno portando avanti con passione e competenza.”





