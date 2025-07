Trionfo per il sammarinese Thomas Marini al Rally Albania 2025

Il pilota: “Sono felicissimo, ha funzionato tutto alla perfezione: moto e team strepitosi”

Sette giorni di gara tra polvere, rocce e temperature roventi non sono bastati a fermare Thomas Marini, che ha conquistato il Rally Albania in modo impeccabile. Dalla tappa di apertura a Shkodra, fino all'epilogo a Tirana, passando per le tappe di Korça e Vlora: alla sua prima esperienza in un rally internazionale, il centauro sammarinese ha letteralmente dominato la gara. Vittoria in tutte le prove speciali, un'impresa che non lascia spazio a dubbi sul talento in sella e sulla solidità del team che lo accompagna.

A bordo della sua Husqvarna 450 del Team Solarys, Marini ha affrontato circa 1800 km tra scenari mozzafiato, dimostrando una costanza e una grinta fuori dal comune. “Sono felicissimo, ha funzionato tutto alla perfezione: moto e team strepitosi”, ha dichiarato al termine della competizione con l’entusiasmo di chi sa di aver raggiunto un traguardo importante.

Il successo non è solo personale, ma anche corale. Thomas ha voluto ringraziare tutti gli sponsor, il suo team, la Fsm, il Cons e il Corpo della Guardia di Rocca per il supporto che gli ha permesso di vivere e vincere questa straordinaria avventura. Una vittoria che segna l’inizio di una nuova pagina per Marini nel panorama internazionale dei rally: il talento c’è, la determinazione pure. Ora gli occhi sono puntati sul futuro, ma con un trofeo già ben saldo nelle mani.