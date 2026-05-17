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Triste epilogo per il San Marino: sconfitto a Recanati 4-1 e retrocesso in Eccellenza

Dopo Sammaurese, Imolese e Tropical Coriano, anche i Titani salutano la D

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
17 maggio 2026 17:54
Triste epilogo per il San Marino: sconfitto a Recanati 4-1 e retrocesso in Eccellenza - San Marino Calcio
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Senza il suo uomo di punta autore di 11 reti stagionali, Mattia Gasperoni, svincolatosi in settimana, il San Marino crolla impietosamente a Recanati. La Recanatese trova la vittoria per 4-1 e relega i Titani in Eccellenza dopo tre campionati consecutivi di D. Retrocedono quindi tutte e quattro le formazioni del nostro territorio: Imolese e Tropical Coriano nel girone D, Sammaurese e San Marino nel girone F. Si ritroveranno tutte nel prossimo campionato di Eccellenza, assieme al Rimini, al Santarcangelo e al Pietracuta, mentre è difficile a questo punto che possa essere garantito il ripescaggio della squadra vincitrice del playoff di Promozione (Misano o Novafeltria). Tornando al San Marino, la stagione si chiude con tre tecnici, tre direttori sportivi, 57 giocatori tesserati, alcuni totalmente inadeguati per la categoria. Il presidente Emiliano Montanari è chiamato a serie riflessioni: aveva assicurato di non lasciare il Titano neppure in caso di retrocessione, ma il prossimo anno servirà chiarezza, organizzazione ed evitare continui giri di giostra e via vai di tesserati: altrimenti il rischio è quello di fare un'altra retrocessione. La squadra di inizio stagione, nelle mani di Deoma e Malgrati, con giocatori di valore quali Gasperoni, Meli, Ale, Visconti, Gulinatti e Babbi era comunque in grado di salvarsi, forse anche senza playout. Le scelte dirigenziali, però, non hanno pagato.

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