Trofeo Deriu-Paolini, il mare di Cattolica torna in gara

Domenica 9 agosto il Circolo Nautico ospita la sfida tra windsurf e wing foil nel ricordo di Mario Deriu e Giuseppe Paolini

Il mare di Cattolica torna a essere protagonista con una giornata dedicata allo sport, alla passione per il vento e al ricordo di chi ha contribuito a far crescere il Circolo Nautico. Domenica 9 agosto lo specchio d'acqua davanti alla sede del circolo ospiterà l'ottava edizione del Trofeo Mario Deriu e il tredicesimo Trofeo Giuseppe Paolini, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più sentiti della stagione per gli appassionati degli sport acquatici.

La manifestazione nasce per rendere omaggio a Mario Deriu e Giuseppe Paolini, due figure storiche del Circolo Nautico di Cattolica, ricordate ogni anno attraverso una giornata che unisce competizione sportiva e spirito di condivisione. Quella che in origine era una regata riservata esclusivamente al windsurf si è evoluta nel tempo seguendo i cambiamenti delle discipline veliche, aprendo oggi le porte anche al wing foil, protagonista della nuova generazione degli sport del mare.

Proprio il foil rappresenta una delle innovazioni più spettacolari degli ultimi anni. Grazie a un'appendice posizionata sotto la tavola, gli atleti riescono a sollevarsi dalla superficie dell'acqua durante la navigazione, riducendo l'attrito e raggiungendo velocità elevate. Un effetto che regala evoluzioni spettacolari e rende le regate ancora più avvincenti sia per i partecipanti sia per il pubblico.

La partenza della competizione è fissata per le 15 nello specchio d'acqua antistante il Circolo Nautico di Cattolica. Sono attesi circa trenta concorrenti e, in base al numero delle iscrizioni, gli organizzatori valuteranno se far partire separatamente windsurf e wing foil oppure organizzare un'unica regata con classifica finale. Il trofeo sarà assegnato al vincitore della categoria che registrerà il maggior numero di iscritti.

Al termine delle prove, la manifestazione proseguirà sulla spiaggia del Circolo Nautico con un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti. Buffet, aperitivo e musica accompagneranno la chiusura della giornata, confermando lo spirito che da sempre caratterizza l'evento: vivere il mare non solo come luogo di competizione, ma anche come occasione di incontro e di amicizia.