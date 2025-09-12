Trofeo Gruppo Carli: a Torello di San Leo il Memorial Carli Alfredo

Appuntamento sabato 13 settembre

Sabato 13 settembre 2025 si correrà a Torello di San Leo il Trofeo Gruppo Carli – Memorial Carli Alfredo, appuntamento di ciclismo amatoriale valido come prova del Campionato provinciale riminese.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Stefano Magni, si svolgerà lungo la vecchia strada di Torello, su un circuito leggermente ondulato. Il ritrovo è fissato alle ore 12:00 presso il piazzale del Bar Torello, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni (quota di partecipazione 20 euro).

Le gare prenderanno il via alle ore 13:00 con le categorie gentleman “a” e “b”, super gentleman “a” e “b” e donne. Seguiranno alle 14:30 le partenze per junior, senior “a” e “b”, veterani “a” e “b”.

Il programma delle premiazioni prevede riconoscimenti ai primi sette classificati di ciascuna categoria. I vincitori assoluti delle diverse partenze riceveranno in premio un prosciutto, mentre i vincitori di categoria saranno premiati con un trancio. Dal secondo al settimo posto sono previsti premi alimentari.

La competizione si svolgerà nel rispetto del regolamento del campionato riminese, che assegnerà le maglie ai vincitori delle categorie e riserva la partecipazione agli atleti tesserati o residenti nella provincia di Rimini.