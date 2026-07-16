Trofeo Libertas Rimini, l’atletica torna protagonista allo stadio Romeo Neri

Quasi 200 atleti in gara per la manifestazione organizzata dall’Atletica Libertas Rimini

Una serata di sport, partecipazione e fiducia nel futuro. Il Trofeo Libertas Rimini 2026, andato in scena martedì sera allo stadio Romeo Neri, ha riportato l’atletica leggera nel cuore della città con una manifestazione che ha confermato le aspettative della vigilia: quasi 200 atleti in gara, società provenienti da Emilia Romagna e regioni limitrofe, gare combattute e un pubblico che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa organizzata dall’Atletica Libertas Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini e la partecipazione delle istituzioni: presenti l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari e il delegato provinciale del CONI, Rodolfo Zavatta, che nei loro interventi hanno ribadito la volontà di sostenere il percorso di rilancio dell’atletica leggera a Rimini, con l’auspicio che il Trofeo Libertas possa diventare negli anni un appuntamento di riferimento nel calendario dell’atletica interregionale.

Sul piano tecnico, la prestazione di maggior rilievo è arrivata nei 200 metri femminili, dove Aurora Berton (Fiamme Gialle) ha firmato uno straordinario 23’’86, abbassando il personale di 24’’22. La prestazione, però, non potrà essere omologata a causa del vento favorevole oltre il limite consentito (+3,2 m/s).

Dagli atleti della provincia di Rimini diverse prestazioni di valore. Nei 1000 metri Cadetti, Elia Leoni (Golden Club Rimini) ha conquistato la vittoria in 2’41’’52, mancando di un soffio il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani, fissato a 2’40’’50, a conferma dell’elevato livello della competizione. Sempre il Golden Club Rimini ha festeggiato il successo di Widlison Marcazzan nei 1000 metri Ragazzi (2’56’’71), con doppietta completata dal secondo posto di Federico Santi, mentre tra le Ragazze si è imposta Stella Amadio, davanti alla compagna Marwa El Morchadi.

Ottimi risultati anche per l’Atletica Rimini Nord Santarcangelo, con il successo di Alysia Rossitto nei 60 Ragazze (8’’61), la vittoria di Oscar Arlotti nel salto con l’asta Cadetti (3,20 metri) e numerosi piazzamenti sul podio: Emma Glicerini seconda nell’asta Cadette, Emma Monti seconda nel lungo Cadette, Letizia Strapazzini seconda nell’alto Ragazze e Federica Boga terza negli 800 metri Assoluti femminili. Buoni riscontri anche per l’Atletica Santamonica Misano, con il secondo posto di Riccardo Campagna e i terzi posti di Matteo Lazzari e Julian Sarti nel salto con l’asta Cadetti.

Grande significato hanno avuto, come da tradizione, le tre gare dedicate ai Memorial che ricordano figure importanti per la storia dello sport riminese. Il Memorial Moreno “Cico” Martinini, sui 5000 metri maschili, è stato conquistato da Gian Marco Rossetti (CUS Macerata) in 16’15’’44. Il Memorial Sandra Sabattini, sugli 80 metri Cadette, ha visto imporsi la reggiana Giulia Rocchi (G.S. Self Montanari Gruzza) in 10’’41, mentre il Memorial Filiberto Pioppo, riservato al salto in alto Ragazzi, è stato vinto da Mattia Larosa (Atletica Ravenna) con la misura di 1,36 metri.

Fondamentale, per la riuscita della manifestazione, anche il contributo dei tanti giovani dell’Atletica Libertas Rimini che hanno collaborato come volontari nelle corsie, agli accessi dello stadio e durante le premiazioni, confermando lo spirito di squadra che caratterizza la società.

Archiviato con soddisfazione il Trofeo Libertas Rimini, la società si concederà ora una breve pausa estiva prima della ripresa, a settembre, dei corsi dedicati a bambini, Ragazzi e Cadetti. Nel frattempo la dirigenza sarà già al lavoro per programmare i prossimi appuntamenti organizzativi, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente una manifestazione che ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento dell’atletica leggera sul territorio.