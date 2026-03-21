“Trofeo Sincro per Tutti”: una giornata di sport e inclusione a Cesenatico

Un evento dedicato alle giovani atlete del nuoto artistico, tra tecnica, armonia e inclusione

Una giornata di sport, inclusione e crescita dedicata alle nuove generazioni del nuoto artistico. Domenica 22 marzo 2026 la piscina di Cesenatico ospiterà il “Trofeo Sincro per Tutti”, manifestazione promossa da Rari Nantes Romagna e organizzata sotto l’egida di Around Sport, realtà da sempre attenta ai valori dell’accoglienza e della partecipazione.

L’evento è pensato per offrire un’opportunità concreta alle giovani atlete che si sono avvicinate al nuoto artistico da non più di due anni, accompagnandole in un percorso di confronto sportivo e maturazione personale. Non soltanto una gara, dunque, ma un’esperienza capace di mettere al centro entusiasmo, impegno e desiderio di crescere, in un contesto sereno e stimolante.

Il trofeo si svolgerà con la formula della Vasca Obbligata, un format studiato per favorire l’apprendimento delle abilità tecniche di base attraverso l’esecuzione in sequenza di elementi prestabiliti. Una prova che consente alle partecipanti di misurarsi con precisione, coordinazione e armonia, esprimendo allo stesso tempo quella sensibilità artistica che rende il nuoto sincronizzato una disciplina unica nel panorama sportivo.

Le competizioni saranno suddivise in tre categorie – doppio, trio e squadra – così da valorizzare sia il lavoro nelle formazioni ridotte sia la dimensione del gruppo. Proprio la collaborazione, l’intesa e la fiducia reciproca rappresentano infatti alcuni degli aspetti più significativi di questo sport, nel quale ogni esercizio richiede ascolto, condivisione e perfetta sintonia tra le atlete.

Il “Trofeo Sincro per Tutti” si propone quindi come un appuntamento capace di andare oltre il risultato agonistico. Sarà un momento di incontro tra giovani sportive, tecnici, famiglie e appassionati, nel segno del fair play e del rispetto. Rari Nantes Romagna conferma così il proprio impegno nel costruire un ambiente positivo, in cui ogni atleta possa sentirsi accolta, sostenuta e valorizzata, riconoscendo nello sport uno strumento fondamentale per trasmettere disciplina, resilienza e capacità di lavorare insieme.