Tropical Coriano, al via la preparazione per lo storico campionato di D: ecco la rosa rossoblù

Manca ancora un difensore centrale e un 2007: per il resto Scardovi può lavorare con la rosa al completo

di Riccardo Giannini

Oggi (lunedì 28 agosto) il Tropical Coriano inizia la preparazione pre-campionato agli ordini dell'allenatore Massimo Scardovi. Per la formazione rossoblù è lo storico, primo campionato di Serie D: da vivere senza particolari pressioni, con la consapevolezza di essere la "Cenerentola" invitata al ballo. Il ds Beppe Terenzi sul mercato ha lavorato bene, con il budget messo a disposizione: ha strutturato la dorsale della squadra con il difensore siciliano Francesco Cannino, con Luca Carnesecchi a centrocampo e Giovanni Pacchioni in attacco, aggiungendo la scommessa Filippo Mancini, attaccante che in Eccellenza e Promozione ha messo in luce velocità e qualità tecniche, poi l'infornata di Under, dal 2005 Matteo Vinci, ex Ravenna, Imolese e Medicina Fossatone, fino al 2007 Wisdom Omokaro, giovanili del Cesena, destinato a una maglia da titolare. Tanti naturalmente i protagonisti della promozione in D rimasti a Coriano, dal portiere Collini, che sarà affiancato dall'ex Sampierana e Forlì De Gori, classe 2006, passando poi per capitan Anastasi e Dante Rossi, il jolly di fascia Moricoli, i centrocampisti Pasquini, Enchisi, Bartoli e Francesco Fabbri, infine in prima linea l'ex Rimini Barbatosta e la fantasia di Scarponi. La rosa annovera 22 elementi, più i giovani della Juniores Bufi e Bianchi. Al gruppo aggregato il centrocampista Under (2005) Giacomo Bernacci, lo scorso anno al Gambettola. Il ds Terenzi ha parlato anche del possibile arrivo di un altro 2007.

"Le sensazioni sono positive: il ds ha lavorato molto bene, ha plasmato una buona squadra. C'è entusiasmo e curiosità: per noi è un campionato completamente nuovo. È una sfida stimolante e affascinante. Poi ci renderemo conto in che mondo siamo capitati. Aspettiamo anche notizie sul girone", commenta il presidente Tiziano Marzi. Il Tropical Coriano rischia infatti l'inserimento nel girone F assieme al San Marino, con le formazioni emiliane destinate al girone D. "Speriamo di no, vogliamo giocare con le emiliane", aggiunge il presidente, che sottolinea l'importanza di avere uno staff tecnico collaudato: "Una garanzia per noi. Il mister conosce bene l'ambiente, i giocatori: è un allenatore di categoria, anzi secondo me la sua categoria è qualcosa di più della D. Abbiamo gli ingredienti per fare bene".

Tropical Coriano: la rosa

Portieri: De Gori Matteo (2006), Pollini Francesco (1994).

Difensori: Anastasi Mattia (1997), Bellavista Matteo (2005), Bianchi Edoardo (2007), Brisku Bryan (2006), Bufi Gabriele (2006), Cannino Francesco (2000), Evaristi Luca (2006), Imola Niccolò (2007), Moricoli Alessandro (2001), Omokaro Wisdom (2007), Rossi Dante Carlos (1987).

Centrocampisti: Bartoli Tommaso (2004), Bernacci Giacomo (2005, aggregato), Carnesecchi Luca (1995), Enchisi Lorenzo (1997), Fabbri Francesco (1993), Franco Simone (2007), Pasquini Alessandro (1998).

Attaccanti: Barbatosta Daniel (2004), Mancini Filippo (1998), Pacchioni Giovanni (1998), Scarponi Francesco (2000), Vinci Matteo (2005).

Staff tecnico: Massimo Scardovi (allenatore), Nicolò Bertaccini (vice allenatore), Leonardo Giovanardi (all. portieri), Christian Scardino (preparatore atletico), Matteo Santin (preparatore recupero infortunati).