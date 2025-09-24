Altarimini

Tropical Coriano, altra sconfitta casalinga: passa il Lentigione (1-2)

A segno per i rossoblù Pacchioni su rigore

24 settembre 2025 17:47
TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24' st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11' st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24' st Fabbri), Enchisi; Scarponi (24' st Vinci); Pacchioni, Mancini (11' st Barbatosta). A disp.: De Gori, Cannino, Franco, Bartoli. All.: Scardovi.

CORREGGESE (3-4-2-1): Cheli; Mele, Capiluppi, Bita; Alessandrini (15' st Pari), Penta, Nappo, Miglietta; Nanni (30' st Masini), Jassey (45' st Iori); Cellai (30' st Mordini). A disp.: Pagani, Nava, Panigada, Grieco, Agbekornu. All.: Pedrelli.

ARBITRO: Artini di Firenze.

RETI: 6' pt Jassey, 1' st Penta, 21' st Pacchioni (rig.).

AMMONITI: Mancini, Anastasi, Alessandrini, Mele, Enchisi, Pacchioni.

CORIANO Due punti nelle due gare in trasferta, due sconfitte nelle due partite casalinghe: il Tropical Coriano scivola ancora di misura, mentre il Lentigione esce dal Grandi con i tre punti. Finisce 1-2, con Jassey bravo a sbloccare al 6' finalizzando un'azione sviluppatasi dalle corsie laterali. Pollini con due ottimi interventi evita la seconda capitolazione, ma nulla può a inizio ripresa sul rasoterra di Penta, liberato da un errore di Carnesecchi. Al 65' Mele atterra Pacchioni in area, l'attaccante trasforma il penalty. Il Tropical disputa un ottimo spezzone di gara, ma non riesce a trovare lo spunto per il pari.

