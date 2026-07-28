Tropical Coriano, altro colpo: arriva Nicholas Santoni per il centrocampo

Ora le attenzioni del ds Guiducci sono rivolte alla difesa e all'attacco

Il centrocampo del Tropical Coriano è praticamente al completo dopo gli ultimi due acquisti. Dopo Gianmarco Alvisi, la società ha ufficializzato il 28enne di Bellaria Nicholas Santoni. Nell'ultima stagione ha militato nel Cosmos, campionato interno sammarinese, ma nel curriculum ha 161 partite in serie D tra Cattolica, Bellaria, Sammaurese, Mantova e Progresso. Alvisi e Santoni si uniscono ad Antezza (utilizzabile anche in difesa), Capicchioni e Lazzari, oltre ai due under Della Balda e Bugli. Ora le attenzioni del ds Guiducci saranno rivolte alla difesa (servono i terzini destri) e all'attacco, con la casella del centravanti ancora da coprire.

Tropical Coriano (4-3-3): PAZZINI - X, CEVOLI, Rossi, TOSI - SANTONI, ANTEZZA, LAZZARI (ALVISI) - MINI, X, X. A disp.: PERICOLI; X (terzino destro), X (difensore centrale), PASOLINI, DELBIANCO; ALVISI, CAPICCHIONI, DELLA BALDA, BUGLI; FRATERNALI, ARLOTTI, TAMAGNINI, X (centravanti). All.: DI MAIO.