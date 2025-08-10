Tropical Coriano, ancora Scarponi decide la seconda amichevole

Battuto l'Urbino 1-0, Scardovi punta sulla difesa a tre

Ancora Scarponi decide la seconda amichevole del Tropical Coriano. Dopo la vittoria per 2-1 con il Futball Cava Ronco, la squadra di Scardovi ha superato di misura l'Urbino. Scarponi ha trasformato il rigore decisivo al 42', a seguito di un mani in area urbinate. Nella ripresa il portiere Angeloni con due grandi parate su Mancini e Vinci ha tenuto a galla il risultato, ma nel complesso il Tropical Coriano ha rischiato solo nel primo tempo, con un gol annullato a Fiorani per fuorigioco. Scardovi ha schierato i suoi con il 3-4-1-2, con gli under Omokaro ed Evaristi esterni di centrocampo e il terzo Under, Bellavista, a formare la difesa a tre con Anastasi, già in forma campionato, e Cannino. Si tratta di un 3-4-1-2 molto mobile che può trasformarsi anche in 4-4-2 con l'arretramento di Evaristi, elemento molto duttile, e Scarponi che si allarga a sinistra. Nella ripresa Scardovi ha invece proposto il 3-5-2, affidando a Barbatosta e Mancini l'attacco. Cresce l'affiatamento del gruppo in vista della terza amichevole: giovedì 14 agosto, alle 17, i rossoblù scenderanno in campo a Riccione contro la squadra allenata da mister Bucci, che milita in Promozione.

La formazione del Tropical Coriano nell'amichevole con l'Urbino: Pollini (1’ st De Gori), Bellavista, Evaristi (1’ st Moricoli), Fabbri (1’ st Enchisi), Anastasi (40’ st Bianchi), Cannino, Omokaro (1’ st Mancini), Carnesecchi (15’ st Franco), Pacchioni (1’ st Vinci), Scarponi (1’ st Pasquini), Barbatosta (1’ st Bartoli, 38’ st Bufi). All.: Scardovi.