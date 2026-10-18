Tropical Coriano, bisogna abbassare la pressione. E oggi la difficile trasferta nel Lodigiano con il Sant'Angelo

Palma è squalificato, dubbio tra il 4-3-1-2 e il 4-2-3-1

Sgombriamo il campo dagli equivoci. Contro Crema e Pontedera il Tropical Coriano avrebbe dovuto portare a casa 4 punti (6 ci sembrava particolarmente complicato: il Crema viene un po' sottovalutato) e invece i rossoblù ne hanno fatto un solo, contro i lombardi. La partita con il Pontedera è stata sfortunata: la sacrosanta, ma pesante espulsione di Palma al 10', tante mischie davanti al portiere toscano non sfruttate, una traversa e anche un paio di episodi arbitrali discutibili, un rigore negato e un fallo su Capicchioni non ravvisato nell'1-2 del Pontedera. Rimane uno zero, però, nei punti, e una classifica che poteva essere migliore. Ma questo non deve però portare fuori strada: perché il Tropical Coriano, in Serie D, è il cucciolo di cane al pasto dei cani, citando il famoso detto dell'illuminato imprenditore Enrico Mattei. Il fare la categoria è già un riconoscimento al lavoro di crescita fatto dalla società: ma è necessario evitare di alzare la pressione sulla squadra, perché i limiti ci sono, e allora per la salvezza serve tenere la testa sempre libera. Dire "Il Coriano deve fare tot punti in queste partite" è un ragionamento interno, più che altro riservato al tecnico Di Maio, il resto sono partite da giocare e vivere (per chi è in tribuna) con l'elmetto in testa. Poi c'è la sottovalutazione delle squadre lombarde: no, il girone lombardo non è più facile dell'abruzzese-marchigiano (per quanto poi questi tipi di confronti lascino sempre il tempo che trovino, un po' come le valutazioni economiche di Transfermarkt...), anche perché le squadra lombarde pescano in bacini di squadre di altissimo livello. Oggi, infatti, i ragazzi di Di Maio affrontano il Sant'Angelo allo stadio Chiesa, gara difficilissima contro una squadra quadrata e con giocatori già rodati in categoria. Di Maio si affiderà a Lazzari sulla trequarti, Mancini potrebbe fare la mezzala nel 4-3-1-2 (se giocherà uno tra Salicioni o Scapoli davanti), oppure l'esterno, se Di Maio sceglierà il 4-2-3-1 con Arlotti trequartista di fascia destra. In difesa Tosi e Dante Rossi dovranno fare gli straordinari.

Formazione Tropical Coriano (4-3-1-2): Pazzini; Cenci, Nastase, Rossi, Tosi; Pietrelli, Manuzzi, Mancini; Lazzari; Iacovoni, Salicioni. A disp.: De Gori, Brisku, Antezza, Capicchioni, Pasolini, Della Balda, Turola, Scapoli, Arlotti. All.: Di Maio.

Infortunati: Cevoli, Tamagnini, Contadini, Riccardi.

Squalificati: Palma.

Altri: Mini, Bugli.