Tropical Coriano, buona la prima. È 4-2-3-1: ecco dove si collocheranno gli Under

A centrocampo il doppio play: due maglie per Antezza, Capicchioni e Manuzzi

Il Tropical Coriano ha esordito ufficialmente con una convincente vittoria in coppa, a spese del K-Montecchio Gallo. I rossoblù, alle prese ancora con un organico da puntellare e con numerose defezioni, hanno disputato una buona gara, vincendo con il punteggio di 3-1. Di Maio ha schierato il 4-2-3-1 e già si intravede l'ossatura. Pazzini in porta, la coppia di centrali formata da Cevoli e Rossi, Tosi sulla fascia sinistra, Lazzari nel ruolo di trequartista e il 2004 Iacovoni, già a segno all'esordio, terminale offensivo. Nei due mediani di centrocampo Di Maio può puntare sugli over: Manuzzi, Capicchioni e Antezza, quest'ultimo utilizzabile anche come difensore centrale. Nelle altre posizioni andranno collocati gli under. Riccardi, il 2006 sammarinese già in rosa lo scorso anno, può operare come vice Tosi, oppure come esterno sulle trequarti, sia sulla fascia mancina per sfruttare il piede "forte", sia a destra a piede "invertito". A destra ci sono Brisku, 2006 impiegabile anche al centro, e il 2008 Cenci. A centrocampo Mini (2006) può agire come vice Lazzari; a destra Arlotti (2008) a piede "invertito" (è mancino), a sinistra ci sono il 2008 Turola e il 2007 Mancini. In quest'ultima posizione con il Montecchio ha giocato (e segnato) Della Balda, 2007. Uscendo dal discorso Under, interessante la duttilità del sammarinese Pasolini, ex Pietracuta, che può agire come centrale o come terzino sinistro. L'organico è completato dal portiere Pericoli, dal difensore centrale scuola Rimini Nastase, dal centrocampista Bugli (2007), dal centravanti Salicioni (2006), dalla seconda punta Tamagnini (2008), dagli esterni Fraternali e Contadini, quest'ultimo però, come Tamagnini, ai box per recuperare da un infortunio.

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): PAZZINI - Brisku (2006), CEVOLI, Rossi, TOSI - ANTEZZA, MANUZZI - TUROLA (2008), LAZZARI, MANCINI (2007) - IACOVONI.

A disp.: PERICOLI (2006); CENCI (2008), NASTASE, PASOLINI, Riccardi (2006); CAPICCHIONI, BUGLI (2007); ARLOTTI (2008), MINI (2006), DELLA BALDA (2007), CONTADINI, FRATERNALI; SALICIONI (2006), TAMAGNINI (2008).

All.: DI MAIO (nuovo).