Tropical Coriano, che gioia: prima storica vittoria in D, espugnato il campo della Trevigliese

Decide un gol di capitan Anastasi: il Tropical passa 2-1

Trevigliese - Tropical Coriano 1-2

TREVIGLIESE (3-5-2): Maccherini; Moraschi (13' st De Gradi), Del Carro, Ruggeri (10' st Cretti, 39' st Vinzioli); Ortelli, Brambilla, Caporali, Montalbano, Rubagotti; Principe (35' st La Torre), Ciarmoli (15' st Pesenti). A disp.: Illipronti, Ottini, Eberini, Pinotti. All.: Tricarico.

TROPICAL CORIANO (3-5-2): Pollini; Cannino, Anastasi, Rossi (1' st Brisku); Omokaro (43' st Pungelli), Franco (8' st Bartoli), Fabbri (24' st Scarponi), Enchisi, Bellavista; Pacchioni, Barbatosta (21' st Vinci). A disp.: De Gori, Carnesecchi, Mancini, Evaristi. All.: Scardovi.

ARBITRO: Femia di Locri

RETI: 8' pt Pacchioni, 30' st Montalbano (rig.), 43' st Anastasi.

AMMONITI: Moraschi, Del Carro, Ruggeri, Anastasi, Scarponi.

ESPULSO: Montalbano.

TREVIGLIO Il Tropical Coriano scrive un'altra pagina di storia. Dopo due pareggi arrivati al termine di due buone prestazioni, i rossoblù infatti trovano i primi tre punti in trasferta, espugnando il campo della matricola Trevigliese. Due a uno il punteggio a favore degli uomini di Scardovi, che cambia formazione iniziale: spazio a Omokaro in difesa, in attacco la coppia Barbatosta-Pacchioni, con Scarponi in panchina. All'8' è Bellavista a servire da sinistra l'assist per Pacchioni, che infila l'angolo basso. L'attaccante sfiora il bis al 12' su punizione: la traiettoria colpisce il palo interno, la palla balla sulla linea e si infrange sull'altro montante, senza varcare la linea di porta. Il Tropical mostra autorevolezza e gestisce con attenzione il vantaggio, prima di subire, al 75', il pari: Cannino commette un fallo da rigore ingenuo e Montalbano batte Pollini dagli undici metri. Il Tropical torna in attacco, Vinci segna ma il gol viene annullato per un fuorigioco molto dubbio. All'88' Scarponi se ne va sulla fascia e serve a rimorchio capitan Anastasi, che con un guizzo da attaccante scrive la storia: il suo piatto supera il portiere avversario e regala al Tropical i primi tre punti della sua storia nella quarta serie nazionale. Ora serve sfatare il tabù Grandi: nelle prime due gare casalinghe sono arrivate altrettante sconfitte. Domenica arriverà il forte Sant'Angelo Lodigiano, ma i rossoneri troveranno un Tropical in fiducia dopo la prima vittoria.

Riccardo Giannini